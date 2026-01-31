Qatar : condamne les violations israéliennes répétées du cessez‑le‑feu à Gaza

Le Qatar a condamné, samedi 31 janvier, les « violations israéliennes répétées » du cessez-le-feu à Gaza, après des frappes meurtrières imputées aux forces israéliennes sur le territoire palestinien, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans ce texte, Doha qualifie ces actions de « dangereuse escalade » et souligne leur capacité à « compromettre les efforts régionaux et internationaux visant à consolider la trêve », un avertissement formulé au lendemain des raids signalés dans la bande de Gaza.

Le communiqué qatarien intervient alors que le pays occupe une place de médiateur dans le conflit, aux côtés du Caire et de Washington, dans les négociations qui ont abouti à un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. Le ministère rappelle le rôle de Doha dans l’obtention de cet accord et exprime son inquiétude face à ce qu’il considère comme des manquements répétés aux engagements pris par les parties.

Le texte officiel qualifie ces frappes de « menace directe pour le processus politique en cours » et appelle explicitement Israël à respecter l’intégralité des termes de l’accord de trêve. Le ton du communiqué indique une volonté de préserver les mécanismes diplomatiques mis en place depuis plusieurs mois pour stabiliser la situation sur le terrain et faciliter des pourparlers plus larges.

Les mises en garde de Doha

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar décrit les incidents comme susceptibles de fragiliser non seulement la trêve immédiate, mais aussi les efforts de consolidation menés par une série d’acteurs régionaux et internationaux. Dans son communiqué, l’État qatari insiste sur la nécessité d’un respect strict des engagements mutuels afin de maintenir les acquis obtenus par la médiation tripartite.

Doha rappelle avoir travaillé en coordination avec Le Caire et Washington pour obtenir l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, soulignant que cette collaboration a été centrale dans la mise en place des conditions permettant une réduction des hostilités. Le ministère met en exergue le caractère fragile de ces avancées et la dépendance du processus aux comportements observés sur le terrain.

Le choix des mots dans le communiqué — « dangereuse escalade », « menaces directes », « compromettre » — traduit une préoccupation diplomatique formelle et vise à attirer l’attention sur les conséquences potentielles des nouvelles frappes pour la stabilité régionale et pour les efforts de médiation en cours. Le ministère affirme également que toute répétition de tels incidents risque d’affecter la confiance entre les parties prenantes.

Dans son message public, le Qatar renouvelle son appel au respect des engagements liés au cessez-le-feu et à la préservation du cadre négocié par les médiateurs internationaux