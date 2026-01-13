Putsch manqué au Bénin : le député Soumaïla Sounon Boké s’explique sur son message « c’est la fête »

À l’ouverture de son procès ce mardi 13 janvier 2026, le député du parti Les Démocrates, Soumaïla Sounon Boké, a livré sa version des faits devant la juridiction. Poursuivi pour apologie de crime contre la sûreté de l’État, l’élu affirme que le message incriminé est le fruit d’une simple inadvertance.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À la barre, Soumaïla Sounon Boké plaide non coupable et s’emploie à dissiper toute ambiguïté autour du message « c’est la fête », publié dans un groupe WhatsApp le 07 décembre dernier, jour de la tentative de coup d’État.

Invité à s’expliquer sur les circonstances de cet envoi, l’élu soutient qu’il ne s’agissait nullement d’un message à caractère politique. Selon lui, le texte était destiné à un autre groupe de discussion, composé d’amis qui cotisent régulièrement pour l’achat d’un mouton à l’occasion de fêtes traditionnelles. « C’est certainement parce que le téléphone était dans ma poche et non verrouillé que le message est parti », a-t-il déclaré à la barre, selon bip radio.

Soumaïla Sounon Boké insiste sur son rejet de toute violence et de toute entreprise de déstabilisation institutionnelle. « Je ne vois pas l’opportunité de faire un coup d’État à un président qui a décidé de quitter le pouvoir », affirme-t-il.

« La providence a voulu que le sort de ma carrière soit décidé par vous. Quelle que soit la décision que vous prendrez, je ne vous en voudrai pas », a-t-il conclu.

Poursuivi pour « apologie de crime contre la sûreté de l’État » et « incitation à la haine et à la violence », Soumaïla Sounon Boké avait été interpellé le 23 décembre 2024, à la suite de la publication du message litigieux.