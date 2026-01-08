Putsch manqué au Bénin : la CEDEAO maintient ses troupes à Cotonou

Un mois après la tentative de coup d’État du 7 décembre, les soldats nigérians déployés par la CEDEAO restent positionnés à Cotonou. Leur présence confirme la décision de l’organisation régionale de maintenir un dispositif sécuritaire actif pour appuyer les autorités béninoises.

La présence militaire de la CEDEAO à Cotonou se prolonge. Les soldats de l’armée nigériane, déployés dans la capitale économique à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, sont toujours sur le terrain, en appui aux forces béninoises, selon RFI.

Ce déploiement avait été ordonné par la CEDEAO dans un contexte jugé critique pour la stabilité du pays. Dans un communiqué publié depuis Abuja, l’organisation régionale avait annoncé l’envoi immédiat d’éléments de sa Force en attente, conformément aux dispositions du Protocole de 1999 sur le mécanisme de prévention, de gestion et de maintien de la paix.

Le Nigeria occupe une position centrale dans ce dispositif. Abuja avait rapidement mobilisé ses troupes, rejoint par des contingents annoncés de la Côte d’Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone.

Sur le terrain, les soldats nigérians opèrent en coordination étroite avec l’armée béninoise, notamment autour des axes sensibles et des zones stratégiques de Cotonou. Leur présence, bien que discrète, reste visible et témoigne du maintien d’un niveau élevé de vigilance.

Par ailleurs, aucune échéance officielle n’a été communiquée concernant la fin de la mission.