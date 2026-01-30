Putsch manqué au Bénin : Alassane Tigri déposé en prison !

Le vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, Alassane Tigri, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 29 janvier 2026 après son audition par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Alassane Tigri n’est désormais plus libre de ses mouvements. L’ancien ministre et vice-président du parti d’opposition Les Démocrates a été auditionné ce jeudi 29 janvier 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), avant d’être placé en détention provisoire.

Son interpellation est intervenue le mercredi 28 janvier 2026, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par la justice. Il est poursuivi dans le dossier relatif à la tentative de coup d’État déjouée conte le président béninois Patrice Talon.

Présenté dans l’après-midi de ce jeudi à la Commission d’instruction de la Criet, Alassane Tigri a ensuite été conduit devant le juge des libertés et de la détention. En présence de son avocat, il lui a été notifié son placement sous mandat de dépôt.

Selon les informations, l’ancien ministre serait notamment poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État ». À ce stade de la procédure, aucune autre précision officielle n’a été communiquée sur l’ensemble des charges retenues contre lui.