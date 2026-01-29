PSG annonce la blessure de Kvicha Kvaratskhelia en Ligue 1

Victime d’une entorse de la cheville droite lors du match de Ligue des Champions face à Newcastle mercredi soir (1-1), l’attaquant international géorgien Kvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre huit et dix jours, a indiqué le Paris Saint-Germain dans un communiqué publié jeudi sur ses différents canaux officiels.

Sorti sur blessure à la 21e minute de la rencontre, le joueur de 24 ans avait dû céder sa place après une faute d’Anthony Elanga. L’épisode a conduit au remplacement immédiat de Kvaratskhelia par Désiré Doué, alors que la rencontre entre le PSG et Newcastle se poursuivait sur le score final d’un partout.

Le club a diffusé une note médicale confirmant la nature de la blessure et la durée prévisionnelle d’indisponibilité. Le communiqué reprend la qualification de l’entorse et fournit l’estimation temporelle de la rémission, sans autre précision sur des examens complémentaires ou un calendrier de reprise détaillé.

Communiqué médical et déroulé des faits

Selon la communication officielle du Paris Saint-Germain, transmise jeudi sur les comptes officiels du club, Kvicha Kvaratskhelia « victime d’une entorse de la cheville droite lors du match contre Newcastle, Kvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre 8 et 10 jours ». Le message du club est publié tel quel et se limite à l’énoncé de la blessure et à l’estimation de la durée d’indisponibilité.

Lors de la rencontre de mercredi, l’incident s’est produit peu après l’ouverture du jeu, entraînant l’intervention des soigneurs et la décision de l’encadrement technique de procéder au changement au quart d’heure de jeu. Désiré Doué a pris place sur la pelouse en lieu et place de l’international géorgien. Le club n’a pas communiqué d’autres éléments sur l’état clinique immédiat du joueur autres que la nature de la lésion annoncée.

Le PSG précise que l’information médicale a été relayée sur ses différents canaux officiels jeudi, démarche conforme aux usages du club pour la diffusion d’informations sur l’état de santé de ses joueurs. Le communiqué ne détaille toutefois pas le lieu ni l’heure des examens médicaux réalisés, ni les éventuels bilans d’imagerie ou tests complémentaires associés au diagnostic d’entorse.

Kvicha Kvaratskhelia, attaquant de 24 ans et international géorgien, était titulaire dans la composition alignée pour la rencontre de Ligue des Champions. Son remplacement intervient dans un contexte de match arrêté temporairement par l’événement et qui s’est achevé sur le score de 1-1 entre le PSG et Newcastle.

Le club indique une indisponibilité estimée entre huit et dix jours.