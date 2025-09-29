Procès pour corruption de Rachida Dati fixé du 16 au 28 septembre 2026

En Brève

Le tribunal judiciaire de Paris a fixé au 16 et 28 septembre 2026 le procès en correctionnelle de Rachida Dati pour corruption et trafic d’influence, a annoncé lundi la juridiction. L’ancienne ministre de la Culture, qui a récemment démissionné, devra comparaître aux côtés de l’ex-patron de Renault‑Nissan Carlos Ghosn ; tous deux contestent les accusations dans une affaire instruite depuis 2019. Le dossier, aux lourds enjeux politiques, prend une dimension particulière depuis que Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement, a reçu cet été le soutien du parti Les Républicains pour conduire la campagne des municipales à Paris.