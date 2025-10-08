Bénin

Presidentielles 2026 au Bénin: un député de la mouvance fait un appel à Boni Yayi

Le député Dakpè Sossou a lancé une demande inattendue à l’endroit de Boni Yayi : celle de renoncer à la désignation d’un ticket présidentiel pour 2026, afin de faciliter l’élection de Romuald Wadagni dès le premier tour.

Edouard Djogbénou
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
L'ancien président Boni Yayi lors de son audience au palais de la Marina ce lundi 13 juin 2022. @Présidence du Bénin
L’appel a été formulé samedi 4 octobre à Parakou, à l’issue de l’investiture du duo de la mouvance présidentielle.

Au lendemain de la cérémonie, Dakpè Sossou a déclaré que les réseaux sociaux lui avaient signalé que le 11 octobre, les Démocrates s’apprêteraient à dévoiler leur ticket pour la présidentielle. Il a alors invité Yayi à “tout faire pour renoncer” à cette initiative, insistant sur le fait que l’absence d’un candidat fort de l’opposition pourrait garantir un verdict immédiat en faveur du camp au pouvoir.

Pour appuyer son propos, Dakpè Sossou a rappelé sa proximité passée avec Yayi, notamment pendant les mandats de l’ancien président, lorsqu’il était maire de Lokossa. Il a toutefois précisé qu’il ne sollicitait aucun “retour d’ascenseur”, mais qu’il plaide pour que Yayi “nous laisse aller”, en lui proposant un rôle de “grand conseiller” plutôt qu’un duel frontal.

L’ancien maire estime que c’est pour la première fois que son département a la chance d’avoir un président de la République et il ne souhaite pas voir cette opportunité être compromise par une candidature des Démocrates.

Pour rappel, le parti politique présidé par l’ancien président Boni Yayi a lancé un appel à candidature pour le choix de son duo candidats. A l’issue du processus, 35 aspirants à la fonction présidentielle ont déposé leur dossier de candidature avant qu’un ne se retracte. Le joker du parti sera officiellement connu le 11 Octobre prochain.

