Présidentielle aux Seychelles : Patrick Herminie succède à Wavel Ramkalawan

Patrick Herminie, chef du parti United Seychelles, a remporté la présidentielle avec 52,7 % des voix, battant le président sortant Wavel Ramkalawan et mettant fin à cinq années de gouvernance libérale.

Médecin de formation et ancien président de l’Assemblée nationale, Herminie promet des « Seychelles meilleures », axées sur la justice sociale et la souveraineté nationale.

En effet, la campagne a été marquée par l’indignation suscitée par un bail controversé de 70 ans accordé à un promoteur qatari sur l’île d’Assomption, symbole pour de nombreux Seychellois d’une perte de contrôle sur le patrimoine national. Herminie a promis de réexaminer ce contrat et de protéger la souveraineté du pays.

Les questions sociales ont également joué un rôle central : chômage, coût de la vie et toxicomanie alimentent le ressentiment envers les élites politiques. Ancien dirigeant de l’agence antidrogue et habitué des arènes politiques locales, Herminie avait déjà fait l’objet d’accusations de « sorcellerie » en 2023, finalement abandonnées.