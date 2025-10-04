Présidentielle 2026: Romuald Wadagni place la jeunesse au cœur de sa vision pour le Bénin

Très attendu, Romuald Wadagni a prononcé, ce samedi 4 octobre 2025 à Parakou, son premier discours public en tant que candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2026.

C’était lors de la cérémonie d’investiture du duo qu’il forme avec Mariam Chabi Talata, désigné par les quatre partis soutenant le président Patrice Talon.

Dans une ambiance à la fois solennelle et enthousiaste, le ministre d’État a livré une allocution empreinte de réalisme et d’espoir, centrée sur un thème majeur : la jeunesse béninoise.

« Jeunes du Bénin, ayez confiance »

S’adressant directement aux jeunes, Romuald Wadagni a voulu marquer un tournant dans son discours. « Je voudrais maintenant m’adresser à la jeunesse », a-t-il déclaré, avant d’appeler à la confiance et à la mobilisation.

Il a rappelé que le Bénin est l’un des pays les plus jeunes au monde, avec « près de 70 % de la population âgée de moins de 25 ans » et « un Béninois sur deux ayant moins de 18 ans ».

Pour lui, l’avenir du pays se joue « dans nos écoles, nos universités, mais aussi entre les mains des jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs et innovateurs dans les domaines de l’agriculture, du numérique ou de la culture ».

Romuald Wadagni a insisté sur la place centrale de la jeunesse dans son projet de société. « La jeunesse est notre richesse, notre force, notre avenir », a-t-il martelé. Convaincu que chaque jeune Béninois porte en lui « un immense potentiel », il estime que le rôle de l’État est de transformer cette énergie en opportunités concrètes.

« Notre ambition, c’est de faire en sorte que chaque jeune puisse réussir, travailler, bâtir sa vie dans un environnement de liberté, de dignité et de sécurité », a-t-il affirmé, promettant de poursuivre la dynamique amorcée sous le président Talon.

Une nouvelle page pour le Bénin

Dans la dernière partie de son intervention, Romuald Wadagni a élargi sa vision à l’ensemble du pays, estimant que le Bénin « est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire ». Une histoire, dit-il, « fondée sur des bases solides construites ces dernières années » et qui doit permettre à chaque citoyen de « bâtir sereinement son avenir ».

Le candidat a clos son discours par un engagement personnel fort : « Je fais la promesse de servir le Bénin avec intégrité, courage et constance. »

L’attente se tourne désormais vers la publication de son projet de société, qui devra préciser les mesures concrètes destinées à la jeunesse, pilier central de la vision qu’il entend incarner pour le futur du pays.