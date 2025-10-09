Présidentielle 2026: l’investiture de Paul Hounkpè reportée au 19 octobre

Initialement prévue pour le 11 octobre 2025, la cérémonie d’investiture de Paul Hounkpè, désigné candidat de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) à la présidentielle de 2026, est finalement reportée au dimanche 19 octobre 2025.

La décision a été prise au terme de la réunion du Bureau politique national du parti, tenue ce mercredi 8 octobre 2025. Selon les informations recueillies, la cérémonie se déroulera à Cotonou, précédée, le même jour, par la tenue d’un Conseil national.

Avant cette date, plusieurs rendez-vous politiques jalonneront l’agenda du parti. Le colistier de Paul Hounkpè devrait être officiellement présenté avant le dimanche 12 octobre, tandis que le Bureau exécutif national se réunira le samedi 18 octobre, à la veille de l’investiture, dans la capitale économique.

Ce report s’inscrit dans une dynamique d’organisation interne visant à peaufiner les derniers réglages autour de la candidature du leader des FCBE.