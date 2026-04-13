Présidentielle 2026: les partis de la mouvance saluent le courage de Paul Hounkpè

Les partis politiques soutenant le président Patrice Talon ont adressé un message public de reconnaissance au candidat Paul Hounkpè à l’issue du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026.

Au nom du Bloc Républicain, de Union Progressiste le Renouveau et de MOELE-Bénin, Joseph Djogbénou a porté la voix des responsables de ces formations politiques.

Dans cette déclaration, les partis de la mouvance ont tenu à remercier Paul Hounkpè pour le courage dont il a fait preuve tout au long du processus électoral.

Ils ont également salué sa contribution à l’édification du pays ainsi que l’espérance qu’il a incarnée pour le Bénin à travers son engagement politique.

Ce message s’inscrit dans une posture de reconnaissance républicaine à l’endroit d’un acteur majeur du débat démocratique, au terme d’une élection marquée par une forte mobilisation et des enjeux déterminants pour l’avenir du Bénin.

En prenant la parole au nom des trois partis, Joseph Djogbénou a ainsi exprimé une position collective, mettant en avant le respect de l’adversité politique et la contribution de chaque candidat à la vitalité démocratique nationale.

Ces responsabilités politiques ont saisi l’occasion pour remercier le peuple béninois, leurs militants et tous ceux qui ont contribué à la réussite des élections du dimanche 12 avril 2026.