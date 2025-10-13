Présidentielle 2026: le suspense persiste autour du duo des Démocrates

Entre reports, désaccords internes et quête de consensus, le parti de Boni Yayi joue la montre à 24 heures de la clôture des candidatures.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Prévue initialement pour le 11 octobre, la révélation du duo présidentiel du parti Les Démocrates se fait toujours attendre. Alors que la Commission électorale nationale autonome (CENA) reçoit les candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2026 entre le 10 et le 14 octobre, l’opposition peine encore à afficher son ticket.

Dans le camp du pouvoir, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata est déjà connu, même si son dépôt officiel de candidature tarde à venir. Mais chez les Démocrates, la situation est bien plus délicate.

À lire aussi : Bénin: voici ce qui motive le départ de Romaric Boko du Bloc Républicain

Le Conseil national, prévu pour officialiser le choix du duo, a été reporté à plusieurs reprises, nourrissant inquiétudes et suspicions au sein de l’opinion. Après une première date annoncée pour le 11 octobre, puis un report au 12, la rencontre devrait finalement se tenir ce lundi 13 octobre.

Un choix déjà fait, mais pas encore validé ?

D’après plusieurs sources proches du parti, les deux personnalités retenues pour porter les couleurs des Démocrates seraient déjà connues en interne. Ce Conseil national ne serait donc qu’une formalité d’annonce publique.

Mais si le choix est arrêté, pourquoi autant de reports ?

Selon nos informations, le duo pressenti ne fait pas encore l’unanimité au sein du parti. Certains cadres, visiblement réticents, continuent de plaider pour un autre équilibre politique ou régional. Tandis que d’autres militent pour un ticket fort, capable d’incarner la rupture et la crédibilité face à la mouvance présidentielle.

À lire aussi : Présidentielle 2026 au Bénin: nouveau report de la désignation du duo candidat des Démocrates

Ces tensions internes traduisent un enjeu crucial de cohésion. Car une désignation précipitée, sans consensus, risquerait d’exposer des fractures qui affaibliraient le parti à la veille d’une bataille électorale décisive.

Les dirigeants du parti, à commencer par Boni Yayi, s’efforcent donc de rassembler toutes les sensibilités avant toute annonce officielle. L’objectif : présenter un front uni et éviter qu’une partie du parti ne se désolidarise ou ne se mette en retrait.

Avec la clôture des dépôts de candidatures prévue pour le 14 octobre, Les Démocrates n’ont plus que quelques heures pour sortir de ce flou et entrer dans la course. Un retard supplémentaire pourrait être perçu comme un signe de désorganisation, voire de fragilité stratégique, face à une mouvance présidentielle bien installée et déterminée à conserver le pouvoir.

Dans les prochaines heures, toutes les attentions seront donc tournées vers Abomey-Calavi, où se tiendra le Conseil national décisif.

Entre consensus, rapports de force et stratégie d’équilibre, le parti de Boni Yayi joue sa crédibilité politique autant que son avenir électoral.