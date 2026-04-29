Atlético – Arsenal: les compositions sont tombées

À quelques heures de la demi-finale aller de Ligue des champions, Diego Simeone et Mikel Arteta ont dévoilé leurs onze de départ. Les deux équipes devront composer avec plusieurs absences importantes pour ce choc très attendu à Madrid.

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L’Atlético de Madrid et Arsenal se retrouvent ce mercredi soir (20h, GMT+1) pour une demi-finale aller de la Ligue des champions qui s’annonce particulièrement disputée. Au stade de Madrid, Diego Simeone doit composer avec plusieurs absences importantes. Pablo Barrios et Nico González sont en effet forfaits, contraignant le technicien argentin à réajuster son entrejeu et ses rotations offensives. En face, Mikel Arteta se déplace également avec un groupe diminué. Jurrien Timber, Mikel Merino et Kai Havertz sont tous absents, laissant des choix limités au staff londonien dans la construction du milieu et de l’attaque.

Les compositions confirment des choix forts des deux côtés. Côté Atlético, Jan Oblak est titularisé dans les buts, protégé par une défense composée de Llorente, Pubill, Hancko et Ruggeri. Au milieu, Simeone, Cardoso et le capitaine Koke seront associés, avec Ademola Lookman en soutien d’un duo offensif Antoine Griezmann – Julián Álvarez. Arsenal aligne de son côté David Raya dans les cages, derrière White, Saliba, Gabriel et Hincapié. Le milieu est confié à Zubimendi et Declan Rice, tandis que l’animation offensive repose sur Madueke, Martin Ødegaard et Martinelli, avec Viktor Gyökeres en pointe.

Les compos officielles:

Atletico : Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke (c), Lookman – Griezmann, Alvarez.

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Ødegaard (c), Martinelli – Gyökeres.





