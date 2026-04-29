BCEAO : les injections de liquidités bondissent de plus de 240 % en 2025

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a massivement élargi sa distribution de liquidités en 2025 avec une variation nette de trésorerie de 10 198,9 milliards FCFA, une trésorerie consolidée à 19 328,1 milliards FCFA et un résultat net de 587,9 milliards FCFA, selon les états financiers publiés le 27 avril 2026. Ces chiffres indiquent une politique monétaire résolument expansionniste au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

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Les comptes annuels détaillent une accélération importante des flux opérationnels : le flux net provenant des activités d’exploitation atteint 10 931,6 milliards FCFA en 2025, contre 3 162,5 milliards en 2024, soit une hausse de l’ordre de 246 %. Cette augmentation traduit un renforcement marqué des passifs monétaires et des interventions de la banque centrale sur les marchés financiers régionaux.

La publication souligne un contexte externalisé : tensions géopolitiques, besoins accrus de financement public et fragilités structurelles du secteur bancaire motivent une orientation visant à préserver la liquidité et le fonctionnement du système de paiement dans l’Union.

Détails des postes et mouvements clés

Les passifs liés aux activités d’exploitation ont progressé de 7 415,7 milliards FCFA en 2025, contre 4 058,1 milliards l’année précédente. Deux composantes expliquent l’essentiel de cette hausse : les billets et monnaies en circulation, en augmentation de 2 791 milliards FCFA, et les dépôts des établissements de crédit, qui ont crû de 3 212,3 milliards FCFA.

La montée des billets en circulation indique une plus grande présence de liquidités fiduciaires dans l’économie, tandis que l’accroissement des dépôts bancaires reflète tant une augmentation des réserves obligatoires que des opérations de placement à court terme des banques commerciales auprès de la BCEAO.

Les créances sur les établissements de crédit ont également progressé, s’accroissant de 1 080,7 milliards FCFA. Ce mouvement correspond à une intensification des opérations de refinancement accordées aux banques et à une demande accrue de liquidités par les acteurs du secteur bancaire.

Sur le plan de l’investissement, la BCEAO affiche des flux marginaux : les activités d’investissement ont présenté une sortie nette limitée à 28,6 milliards FCFA, conforme au rôle d’une banque centrale qui privilégie la régulation monétaire et la stabilité plutôt que des placements productifs.

Du côté des flux de financement, le solde ressort négatif à hauteur de 704,1 milliards FCFA. Parmi les sorties figurent le versement de dividendes de 24 milliards FCFA et diverses opérations conduites pour le compte des Trésors publics, qui restent quantitativement modestes au regard des volumes injectés.