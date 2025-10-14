Présidentielle 2026: le duo candidats de la FCBE dans les locaux de la CENA

Il est exactement 17h11 lorsque le duo du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a fait son entrée au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ce mardi 14 octobre 2025.

Le candidat Paul Hounkpè et son colistier Judicaël Hounwanou sont venus accomplir la formalité du dépôt de leur dossier de candidature pour l’élection présidentielle d’avril 2026.

Entouré de quelques cadres du parti, le duo a été accueilli par les agents électoraux, sous l’œil attentif des caméras et de plusieurs journalistes présents sur les lieux.

Le dépôt de ce dossier marque une nouvelle étape pour le parti d’opposition, qui boucle ainsi le processus interne de désignation de ses candidats.

Après le duo de la mouvance Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata et celui de Ouinsavi – Bello, la FCBE devient la troisième formation politique à se présenter officiellement à la CENA dans le cadre de ce scrutin présidentiel.

Les regards sont désormais tournés vers le duo du parti Les Démocrates, attendu dans la soirée pour finaliser son dépôt avant la clôture officielle des candidatures à minuit.