Présidentielle 2026: le duo candidat du parti LD enfin dévoilé dans quelques heures

La longue attente touche à sa fin. Sauf surprise de dernière minute, le parti Les Démocrates (LD) lèvera ce lundi 13 octobre 2025 le voile sur le duo présidentiel appelé à défendre ses couleurs à la présidentielle du 12 avril 2026.

Après plusieurs reports, le Conseil national du parti, instance habilitée à valider ce choix stratégique, se réunit ce jour à Abomey-Calavi pour trancher définitivement.

Selon des sources proches du parti, le rapport du comité de sélection qui a écouté et évalué les 34 postulants a été transmis samedi au président du parti, Boni Yayi. Ce dernier le soumettra aujourd’hui aux membres du Conseil national pour validation. L’instance est composée des membres du Haut Conseil, de la Coordination nationale, des représentants par circonscription électorale et par commune.

À lire aussi : Présidentielle 2026: la prudence tactique pourrait accoucher d’un duo surprise chez Les Démocrates

Cette réunion intervient dans un contexte de forte pression interne et de batailles de positionnement au sein de la principale force d’opposition. Les derniers jours ont été marqués par des échanges intenses pour parvenir à un consensus autour du duo devant affronter la mouvance présidentielle.

Des eéchanges, ont émergé finalement un consensus. Le conseil annoncé pour ce lundi vient de démarrer de l’ancien président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates.

Le calendrier électoral ne laisse d’ailleurs plus beaucoup de marge. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a ouvert le dépôt des candidatures le 10 octobre, et cette phase s’achève le 14 octobre à minuit. D’ici là, chaque formation politique devra présenter officiellement son ticket à la compétition.