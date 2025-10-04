Présidentielle 2026: la FCBE installe officiellement Paul Hounkpé et son colistier le 11 octobre

Au Bénin, le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive dans la course à la présidentielle de 2026.

Après sa désignation comme candidat du parti Forces cauries pour un Bénin émergent, Paul Hounkpé, et son colistier seront officiellement installés le samedi 11 octobre 2025, lors d’une cérémonie solennelle prévue au Palais des Congrès de Cotonou.

Quelques jours seulement après l’annonce officielle de la candidature de Paul Hounkpé, la FCBE met déjà en branle sa machine politique. Le parti entend faire de cette cérémonie un moment fort de rassemblement et de relance, avec la présence annoncée de militants et militantes venus des quatre coins du pays.

Cette investiture sera également l’occasion pour le candidat des Cauris de dévoiler sa vision et ses priorités pour le Bénin. Un discours programmatique est attendu, à travers lequel il devrait présenter les grandes lignes de son projet pour la magistrature suprême.

Pour le parti dit de l’opposition modérée, Paul Hounkpé aborde ce nouveau défi avec le sens du devoir et une détermination intacte. Conscient de l’ampleur de la mission qui l’attend, il dit vouloir inscrire son action dans la continuité de son leitmotiv de toujours: développement, prospérité, paix et unité nationale.

Malgré les épreuves et les turbulences politiques traversées par son parti ces dernières années, le candidat des Cauris n’a jamais abdiqué. Fidèle à sa ligne de conduite, il affirme vouloir incarner une alternative fondée sur la stabilité, la cohésion et le progrès partagé.

L’événement du 11 octobre s’annonce donc comme un tournant pour la FCBE, qui espère ainsi rassembler ses troupes, affirmer son identité et relancer sa dynamique politique à l’approche du scrutin présidentiel.

Tous les regards seront tournés vers Cotonou, où Paul Hounkpé livrera sans doute les premiers éléments de la vision qu’il entend proposer aux Béninois pour les cinq prochaines années.