Présidentielle 2026: aucun dossier à la CENA 3 jours après l’ouverture

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé le vendredi 10 octobre 2025 l’étape de dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle de 2026. Pourtant, trois jours plus tard, aucun dossier n’a encore été enregistré.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Malgré la présence visible sur place d’une équipe dédiée à la réception et à l’enregistrement des candidatures, les potentiels candidats tardent à se manifester au siège de la CENA à Cotonou.

Selon le calendrier électoral officiel, l’opération de dépôt des candidatures prendra fin mardi 14 octobre à minuit. Passé ce délai, aucun dossier ne sera plus recevable.

À lire aussi : Bénin: voici ce qui motive le départ de Romaric Boko du Bloc Républicain

La situation fait naître des interrogations : est-ce un simple retard dans la mobilisation des partis, une stratégie politique, ou une appréhension face aux exigences administratives ?

En tout cas, les 48 heures à venir seront déterminantes pour le lancement formel de la course à la présidentielle.