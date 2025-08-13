PAR PAYS
Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates saluent une « petite avancée » mais maintiennent leur vigilance

Politique
Par Edouard Djogbénou
Le parti d’opposition Les Démocrates a réagi à la publication, le lundi 11 août 2025, du calendrier électoral par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Pour Basile Ahossi, député et vice-président du parti de l’ancien président Boni Yayi, il s’agit d’une « petite avancée », mais qui n’exclut pas la nécessité de rester « vigilant ».

Le document officiel, signé par le rapporteur de la CENA, fixe au 2 septembre 2025 le début du retrait des fiches de parrainage pour la présidentielle d’avril 2026. Cette étape, initialement reportée fin juillet, avait suscité de vives inquiétudes dans les rangs du principal parti d’opposition au régime de Patrice Talon.

« Nous avons commencé, au niveau du parti Les Démocrates, à nous interroger sur la direction que prenaient les choses, étant donné que nous sommes en face de gens qui ont plus de 1000 tours dans leurs sacs », a déclaré Basile Ahossi au micro de RFI. Il espère que la procédure désormais enclenchée ira « sans bégayer » jusqu’à son terme.

Une méfiance assumée

Malgré ce signal jugé positif, Les Démocrates annoncent qu’ils ne relâcheront pas leur surveillance. « Nous resterons très vigilants, nous aurons nos yeux bien ouverts afin que des surprises ne viennent encore perturber nos espoirs », a insisté le député, redoutant qu’un « piège » ou une « envie d’exclure un camp » ne se cache derrière cette annonce.

Basile Ahossi appelle enfin à tourner la page des tensions électorales passées : « Nous voudrions leur prêter bonne foi en espérant que le président Talon, en partant, fera oublier le psychodrame de 2019 et permettra à la classe politique de retrouver la convivialité qui a toujours caractérisé les élections dans notre pays. »

