Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA lance le recrutement des agents électoraux

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a officiellement lancé le processus de recrutement des agents électoraux en vue de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon le communiqué rendu public par l’organe chargé de l’organisation du scrutin, cet appel à candidatures s’inscrit dans la phase préparatoire du processus électoral. L’objectif est de constituer les équipes qui assureront le bon déroulement des opérations sur le terrain, depuis l’installation des bureaux de vote jusqu’à la compilation des résultats.

Ce recrutement s’ajoute à ceux déjà menés pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026, pour lesquelles la CENA avait lancé des appels à candidatures pour les coordonnateurs d’arrondissements et de zone, leurs assistants, ainsi que les membres des postes de vote.



Les autorités électorales insistent sur l’importance de cette étape pour garantir une organisation transparente et crédible du scrutin.