Présidentielle 2026 au Bénin: Boni Yayi donne des indices sur la date de désignation du duo candidats LD

À moins de sept mois du dépôt officiel des candidatures, la course à la présidentielle de 2026 s’accélère au Bénin. Le ministre d’État, Romuald Wadagni, a été officiellement désigné comme le candidat de la mouvance présidentielle. Une annonce qui recentre l’attention sur les grandes formations de l’opposition, notamment le parti Les Démocrates et la FCBE, toujours en phase de préparation.

Interrogé sur le calendrier interne de son parti, Boni Yayi, président des Démocrates, a déclaré dans une vidéo :

« Actuellement, le parti se mobilise. En ce qui concerne le choix du candidat, et tenant compte du calendrier électoral, le 14 octobre 2025 au plus tard, nous allons vers le choix du candidat. »

D’après les informations du journal Les 4 Vérités, le nom du duo candidat de l’opposition ne sera pas connu avant la fin du mois de septembre. Le parti prévoit d’officialiser sa décision dans la première quinzaine d’octobre.

Un calendrier électoral déjà bien cadré de

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a, pour sa part, déjà défini les grandes étapes du processus. Du 2 au 12 septembre 2025, les formulaires de parrainage seront mis à la disposition des élus: députés et maires qui devront soutenir les différents duos candidats.

Ensuite, du 10 au 14 octobre 2025, s’ouvrira la période de dépôt des dossiers de candidature. Le 14 octobre marquera donc la date limite pour l’enregistrement officiel auprès de la CENA.

Une campagne brève avant le vote du 12 avril

La campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle se déroulera sur une courte période, du 27 mars au 10 avril 2026. Le scrutin est prévu pour le 12 avril. Les résultats seront proclamés deux jours plus tard, soit le 14 avril.

En cas de second tour, celui-ci est programmé pour le 10 mai 2026, conformément au calendrier établi par la CENA.