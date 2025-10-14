Présidentielle 2026: après Paul Hounkpè, Renaud Agbodjo reçoit son récépissé provisoire

À deux heures de la clôture officielle du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2026, le parti Les Démocrates est enfin à la CENA pour déposer le dossier de son duo candidat.

C’est le tandem Maître Renaud Vignilé Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou qui porte désormais les couleurs du principal parti d’opposition. Le dépôt intervient après plusieurs jours de tractations internes et de vifs débats au sein de la formation présidée par Thomas Boni Yayi.

Dans les couloirs de la CENA, L’ambiance est conviviale. Militants, sympathisants et cadres du parti se sont mobilisés pour accompagner leurs candidats dans cette dernière ligne droite du processus électoral.

Le duo a été accueilli par le président de l’institution, Sacca Lafia, avant d’entamer la traditionnelle procédure de vérification et de dépôt.

Au cours de cette journée, l’institution en charge de l’organisation des élections a enregistré trois dossiers de candidature.

Sauf surprise de dernière minute, le dépôt du dossier du parti Les Démocrates vient boucler la série des grandes formations politiques attendues.

Il marque ainsi la fin d’une étape cruciale du calendrier électoral, avant la phase d’examen et de validation par la CENA puis la Cour constitutionnelle.