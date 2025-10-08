Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : la Conférence des PCA soutient Ouattara avec un don de 100 millions de FCFA

La Conférence des Présidents des Conseils d’Administration, des autorités de régulation et des conseils de surveillance des entreprises publiques a réaffirmé, ce mardi, son soutien au président sortant Alassane Ouattara.

Réunis au siège du RHDP à Cocody, rue Lepic, ses membres ont exprimé leur engagement à travers une cérémonie à la fois sobre et symbolique. Conduits par leur président Gnizako Antoine et leur secrétaire général Fadiga Issouf, ils ont remis un chèque de 100 millions de FCFA au Secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bacongo, en contribution à la campagne présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025.

« Notre Conférence n’est ni un syndicat ni une structure politique. Elle rassemble des acteurs clés du secteur public qui, par reconnaissance et responsabilité, souhaitent soutenir la candidature du président Ouattara », a déclaré Gnizako Antoine. Créée en 2015 et réactivée en 2022, la Conférence souhaite, selon lui, s’impliquer activement dans cette période électorale. « Cette contribution est un premier geste. S’il y a un second tour, nous reviendrons avec davantage », a-t-il ajouté.

Dans une motion officielle, Fadiga Issouf a salué le leadership du chef de l’État et les résultats obtenus depuis 2011. Il a rappelé que la Côte d’Ivoire a enregistré une croissance moyenne de 8 % par an, une baisse du taux de pauvreté de 51 % à moins de 35 %, ainsi qu’un doublement des performances des entreprises publiques. Il a également mis en avant les avancées en matière d’infrastructures, d’éducation, de santé et de développement social, ainsi que la place accordée à la jeunesse et aux femmes.

En recevant le chèque, Cissé Bacongo a exprimé la reconnaissance du parti au pouvoir envers les donateurs. « Vous auriez pu rester dans la masse, mais vous avez choisi d’agir. Un franc en campagne a une valeur énorme, surtout pour ce qu’il représente », a-t-il souligné. Il a rappelé les enjeux majeurs de cette élection : sécurité, stabilité, mobilisation citoyenne et cohésion sociale. Appelant à une forte participation, il a insisté sur la nécessité d’un discours axé sur le développement. « La Côte d’Ivoire est notre bien commun. Allons vers tous les Ivoiriens, même ceux des partis opposés, pour parler progrès, pas division », a-t-il déclaré.

Illustrant ses propos, il a cité l’exemple de Mankono, autrefois enclavée et aujourd’hui accessible grâce aux nouvelles routes, symbole selon lui des transformations opérées sous la présidence Ouattara. La Conférence des PCA espère une victoire dès le premier tour mais se dit prête à intensifier ses actions si un second tour s’impose. Elle entend porter la vision du président sur tout le territoire, en tant qu’ambassadrice du développement et de la paix.

À quelques semaines d’un scrutin décisif, ce soutien politique et financier renforce les rangs du RHDP dans une campagne aux enjeux majeurs pour l’avenir du pays.