Près de 300 000 Sud-Soudanais ont fui en 2025, l’ONU pointe l’escalade du conflit

En Brève

Les Nations unies ont déclaré le 13 octobre 2025 que quelque 300 000 Sud-Soudanais ont fui leur pays cette année, attribuant ces départs en grande partie à l’intensification du conflit opposant les partisans du président Salva Kiir à ceux du vice-président Riek Machar, actuellement suspendu et jugé pour crimes contre l’humanité. Le Soudan du Sud, devenu indépendant du Soudan en 2011 et plus jeune État du monde, connaît depuis des années une forte instabilité et un taux de pauvreté élevé, malgré l’exploitation pétrolière de ses sous-sols.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ