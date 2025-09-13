PAR PAYS
Préparatifs des élections générales de 2026:la CENA présente un point d’étape satisfaisant

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Sacca Lafia , Président de la CENA au Bénin
Sacca Lafia , Président de la CENA au Bénin PH: Présidence du Bénin
. .

Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), Sacca Lafia, a fait ce vendredi à Cotonou un point d’étape sur le processus électoral en cours en vue des élections générales de 2026, à l’issue de la phase de retrait des formulaires de parrainage.

Entouré de son conseiller Ibrahim Izou-Deen et du rapporteur Laurentine Adossou Davo, il a annoncé que tous les 109 députés et les 77 maires concernés ont retiré leurs formulaires de parrainage, saluant le sens des responsabilités des élus et leur adhésion au dispositif mis en place.

Sacca Lafia a mis en avant l’innovation de la plateforme e-parrainage, qui, selon lui, a permis de sécuriser et de digitaliser cette étape essentielle, renforçant ainsi la transparence et l’efficacité du processus.

Au-delà du parrainage, la CENA a indiqué que d’autres tâches importantes sont déjà bien avancées: élaboration du budget électoral, publication des calendriers officiels, réception des statistiques provisoires de la liste électorale informatisée, ainsi que le lancement d’une plateforme de formation en ligne sur le cadre juridique des élections.

La modernisation du dispositif électoral est au cœur des préoccupations de la CENA. Une version actualisée de la plateforme e-déclaration (gestion en ligne des candidatures) sera bientôt déployée, accompagnée d’une formation destinée aux techniciens des partis politiques pour garantir une maîtrise optimale du système.

Le processus d’accréditation des observateurs électoraux sera lui aussi entièrement digitalisé, de la soumission des demandes jusqu’à la génération sécurisée des titres d’identification.

Avec l’enregistrement des candidatures prévu entre octobre et novembre 2025, la CENA maintient le cap vers des élections « justes, crédibles, transparentes et apaisées ».

Le président de l’institution a insisté sur le caractère collectif de la réussite de ces actions, remerciant les partis politiques, la société civile, les institutions partenaires et les médias pour leur implication.

