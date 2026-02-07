Premier League – Manchester United : Bryan Mbeumo marque son 10e but de la saison

Samedi, lors de l’ouverture de la 25e journée de Premier League, Manchester United a pris l’avantage face à Tottenham grâce à une réalisation inscrite peu avant la pause. La rencontre, âpre et très tactique, a basculé à la 38e minute sur une action née d’un coup de pied arrêté, offrant aux Mancuniens l’opportunité de faire la différence.

Après un corner bien tiré, les joueurs de United ont enchaîné plusieurs passes rapides qui ont peu à peu déstabilisé la défense londonienne. La séquence a impliqué trois éléments avant que le ballon n’arrive sur Kobbie Mainoo ; ce dernier, dans la zone dangereuse, a remis sur Bryan Mbeumo. Placé idéalement, l’attaquant a conclu avec sang-froid pour tromper le gardien et envoyer le ballon au fond des filets.

Cette réalisation souligne la capacité collective de Manchester United à profiter des situations arrêtées et la lucidité de ses exécutants dans la surface adverse. Elle permet aussi de mesurer l’impact de Mbeumo, auteur d’un but décisif qui conforte son rôle au sein de l’équipe et enrichit son total de la saison toutes compétitions confondues.

Conséquences sur la suite du match

Le but a donné un véritable élan aux Red Devils, qui ont gagné en assurance face à une formation de Tottenham ambitieuse mais prise à défaut sur cette phase construite. Pour les visiteurs, la nécessité de réagir s’est faite pressante, tandis que Manchester United a pu s’appuyer sur cette avance pour mieux gérer les échanges et tenter d’imposer son rythme. Dans ce contexte, la conversion d’une action travaillée sur corner a fait la différence et mis en lumière l’efficacité offensive affichée ce soir-là.