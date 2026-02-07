Premier League J25 : Arsenal domine, Chelsea assure, Everton et West Ham se relancent

La 25e journée de Premier League disputée ce samedi a offert plusieurs moments décisifs, tant pour la lutte en tête que pour le maintien. Arsenal s’est illustré à domicile tandis que Chelsea a poursuivi sur sa lancée à l’extérieur ; d’autres rencontres ont par ailleurs redistribué quelques cartes au classement.

À l’Emirates, les Gunners ont fait preuve de maîtrise pour s’imposer 3-0 contre Sunderland. L’ouverture du score est intervenue peu avant la pause sur une splendide volée signée Martin Zubimendi, après un service de Leandro Trossard (42e). En seconde période, Viktor Gyökeres a scellé le succès en inscrivant un doublé (66e et 90+3e), sur des offrandes de Kai Havertz puis Gabriel Martinelli. Ce succès permet à Arsenal de conserver la tête avec 56 points, tandis que Sunderland demeure aux alentours du top 10.

Sur la côte sud, Bournemouth et Aston Villa se sont quittés sur un score de parité (1-1). Les Villans avaient pris l’initiative grâce à Morgan Rogers, servi idéalement par Jadon Sancho (22e), mais les locaux ont répondu en seconde période par Rayan, opportuniste dans la surface (55e). Les Cherries remontent provisoirement vers le milieu de tableau alors qu’Aston Villa reste dans la course aux places européennes avec 47 points, sous la pression de Manchester United.

Faits marquants

Dans la lutte pour le maintien, West Ham a signé une victoire précieuse à Burnley (2-0). Crysencio Summerville a débloqué la situation dès la 13e minute, avant que Taty Castellanos n’ajoute un second but de la tête (26e), sur un centre d’El Hadji Malick Diouf. Ce résultat redonne de l’air aux Hammers, désormais à trois longueurs de la première position assurant le maintien.

À Craven Cottage, Everton a renversé Fulham (2-1) dans un match aux rebondissements. Les Toffees ont d’abord concédé un but contre leur camp par Vitalii Mykolenko (18e), puis égalisé grâce à Kiernan Dewsbury-Hall (75e). L’action décisive est survenue à la 83e minute lorsqu’un contre-son-camp de Bernd Leno a été confirmé après l’intervention de la VAR, offrant la victoire aux visiteurs et propulsant Everton vers le haut du classement.

Chelsea, de son côté, a maîtrisé Wolverhampton 3-1 à l’extérieur, porté par une première période exceptionnelle de Cole Palmer, auteur d’un triplé (3e, 35e sur penalty, 38e). Les Wolves ont réduit l’écart par Arokodare (54e), mais sans remettre en cause la victoire londonienne. Les Blues pointent désormais à la cinquième place, à une unité de Manchester United, dernier membre du Top 4.