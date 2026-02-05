Premier League égyptienne J17 : Smouha surprend Pyramids, Zamalek large vainqueur d’Ismaily

La 17e journée du Championnat d’Égypte s’est poursuivie ce mercredi 4 février 2026 avec trois affiches réduites mais riches en enseignements : Smouha est allé s’imposer chez Pyramids FC, ZED et Al Masry se sont quittés sur un nul, tandis que le Zamalek SC a infligé une large défaite à Ismaily.

À Al-Jizah, Smouha a pris l’avantage très tôt grâce à Samuel Amadi, qui a conclu une belle séquence collective à la troisième minute. Les visiteurs ont ensuite resserré les lignes et joué sur des transitions rapides. Pyramids a néanmoins repris le contrôle du ballon et obtenu l’égalisation par Mahmoud Zalaka à la 26e. La seconde période a vu les locaux dominer territorialement sans réussite, Smouha restant dangereux en contre : Hossam Achraf a tranché à la 88e pour offrir la victoire 2-1 à son équipe. Ce succès propulse Smouha à la cinquième place (24 pts), alors que Pyramids rétrograde à la troisième (28 pts).

La partie entre ZED et Al Masry, elle, a été plus équilibrée. Rafaat Khalil a donné l’avantage aux locaux juste avant la pause (42e). En seconde période, Al Masry a réussi à revenir au score par Salah Mohsen à l’heure de jeu, et les deux formations n’ont pas su faire la différence ensuite. Les deux clubs se retrouvent désormais proches au classement, occupant respectivement la sixième et la septième place avec 24 points chacun.

Zamalek écrase Ismaily

Le Zamalek a mis la pression dès le coup d’envoi et a obtenu l’ouverture par Ahmed Sherif à la 38e minute, rapidement suivie d’un deuxième but signé Oday Dabbagh peu avant la pause. Ismaily a réduit la marge peu avant les vestiaires grâce à Mohamed Ibrahim Hassan, relançant brièvement la rencontre.

Au retour des vestiaires, Sherif a signé son deuxième but à la 52e pour creuser l’écart. Ismaïlia a de nouveau réduit la marque par Omar El Said à la 62e, mais les Blancs ont ensuite déroulé : Naser Mansi a alourdi le score avant qu’Oday Dabbagh ne scelle son doublé, portant le résultat final à 5-2 en faveur du Zamalek. Cette large victoire propulse le club du Caire à la 2e place (28 pts), tandis qu’Ismaily demeure en difficulté à la 20e position avec 11 points.