Pourquoi tant de personnes vont précommander le NOTE EDGE sans l’avoir vu

Infinix lance en 2026 la précommande de son nouveau smartphone NOTE EDGE, un appareil qui promet de concilier grande autonomie et design fin. La marque met en avant une batterie massive de 6500 mAh logée dans un châssis de seulement 7,2 mm, ainsi qu’un écran AMOLED incurvé 3D 1.5K, le présentant comme un « Energy Partner » conçu pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée.

La campagne de précommande s’ouvre avec une offre commerciale ciblée : un acompte symbolique de 5 000 FCFA permet de réserver le smartphone, et les 600 premiers clients ayant versé l’acompte puis réglé le solde recevront en cadeau une Infinix WATCH. Infinix précise que l’offre est volontairement limitée, destinée à encourager les acheteurs à prendre une option rapide et sécurisée.

Le constructeur met en avant une configuration matérielle simple et claire : une seule déclinaison proposant 8 Go de RAM avec 8 Go extensibles et 256 Go de stockage. Le NOTE EDGE affiche également un capteur photo principal de 50 MP, la fonction Live Photo, des améliorations basées sur l’IA et une garantie spécifique de 90 jours couvrant l’écran brisé. L’appareil bénéficie enfin d’une certification IP64.

Un compromis affiché entre autonomie et finesse

Le positionnement du NOTE EDGE repose sur la promesse que puissance et finesse peuvent coexister. La batterie de 6500 mAh est mise en avant pour réduire le stress lié à l’autonomie sur une journée chargée — trajets, travail, études et moments de détente — sans que le smartphone n’apparaisse massif grâce à une épaisseur annoncée de 7,2 mm. Le terme « Energy Partner » utilisé par Infinix souligne cette ambition de proposer un appareil pensé pour la continuité d’usage.

L’écran AMOLED incurvé 3D 1.5K est présenté comme un atout pour l’expérience multimédia et l’ergonomie : d’une part, la technologie AMOLED offre généralement des contrastes élevés et des couleurs profondes, d’autre part la courbure 3D vise à améliorer la prise en main et l’esthétique du terminal. Les éléments photo et logiciels — capteur de 50 MP, Live Photo et fonctions d’IA — complètent le positionnement axé sur une expérience utilisateur fluide et contemporaine.

Conditions de précommande et services associés

Pour réserver le NOTE EDGE, Infinix demande un acompte de 5 000 FCFA. Les 600 premiers acheteurs qui auront payé l’acompte puis le solde se verront offrir une Infinix WATCH. La marque précise que l’opération est limitée en nombre, insistant sur l’avantage pour ceux qui choisissent de précommander plutôt que d’attendre la commercialisation classique.

Parmi les services attachés à l’offre, la garantie de 90 jours couvrant l’écran brisé constitue une mesure de protection supplémentaire pour les utilisateurs, tandis que la certification IP64 assure une résistance à la poussière et aux éclaboussures selon la norme correspondante. La mémoire « extensible » annoncée implique une flexibilité supplémentaire pour la gestion des apps et fichiers, et la présence d’améliorations IA laisse prévoir des optimisations logicielles pour la photo et l’interface.