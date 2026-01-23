Bénin

Portrait-robot du prochain président du Bénin selon le Cadre de concertation des confessions religieuses

Le Cadre de concertation des confessions religieuses (CCCR) a publié une liste de 14 critères définissant le profil souhaité pour le futur président de la République du Bénin, dans le contexte de la prochaine élection présidentielle prévue en avril 2026.

Ce cadre, regroupant des responsa­bles de diverses confessions religieuses, a élaboré ce portrait-robot comme une contribution à la réflexion nationale sur les qualités que devrait réunir le chef de l’État à l’issue du scrutin.

Parmi les éléments mis en avant par le CCCR figurent des valeurs morales, éthiques et spirituelles, ainsi que des compétences de gestion et de leadership jugées essentielles pour assurer la cohésion sociale, la stabilité institutionnelle et le développement du pays : ces traits incluent, entre autres, l’intégrité personnelle, le respect de la dignité humaine, la capacité à rassembler, l’engagement pour la paix, la tolérance religieuse et la compréhension des enjeux nationaux et internationaux.

Le CCCR insiste également sur l’importance du respect de la Constitution et des institutions démocratiques, ainsi que sur la nécessité qu’un futur président soit perçu comme un garant de l’unité nationale et de la sérénité sociale dans un contexte politique marqué par des transitions importantes après les élections générales de 2026.

Ce portrait-robot intervient dans un climat où plusieurs acteurs de la société civile plaident pour une présidentielle apaisée et centrée sur la cohésion sociale.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
803 vues
une image d'une personne dont la tête est remplacée par un point d'interrogation
une image d'une personne dont la tête est remplacée par un point d'interrogation
2 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
12:49 En Brève : France : les députés rejettent la motion de censure de LFI, écologistes et communistes sur la loi de finances 2026
12:30 Afrique-Sport : CAN 2025: le gouvernement dresse le bilan du parcours des Guépards 
12:49 France : les députés rejettent la motion de censure de LFI, écologistes et communistes sur la loi de finances 2026
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant