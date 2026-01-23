Accueil Elections Générales 2026 au Bénin Portrait-robot du prochain président du Bénin selon le Cadre de concertation des confessions religieuses

Le Cadre de concertation des confessions religieuses (CCCR) a publié une liste de 14 critères définissant le profil souhaité pour le futur président de la République du Bénin, dans le contexte de la prochaine élection présidentielle prévue en avril 2026.



Ce cadre, regroupant des responsa­bles de diverses confessions religieuses, a élaboré ce portrait-robot comme une contribution à la réflexion nationale sur les qualités que devrait réunir le chef de l’État à l’issue du scrutin.



Parmi les éléments mis en avant par le CCCR figurent des valeurs morales, éthiques et spirituelles, ainsi que des compétences de gestion et de leadership jugées essentielles pour assurer la cohésion sociale, la stabilité institutionnelle et le développement du pays : ces traits incluent, entre autres, l’intégrité personnelle, le respect de la dignité humaine, la capacité à rassembler, l’engagement pour la paix, la tolérance religieuse et la compréhension des enjeux nationaux et internationaux.



Le CCCR insiste également sur l’importance du respect de la Constitution et des institutions démocratiques, ainsi que sur la nécessité qu’un futur président soit perçu comme un garant de l’unité nationale et de la sérénité sociale dans un contexte politique marqué par des transitions importantes après les élections générales de 2026.



Ce portrait-robot intervient dans un climat où plusieurs acteurs de la société civile plaident pour une présidentielle apaisée et centrée sur la cohésion sociale.

