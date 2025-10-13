Pluies diluviennes au Mexique : au moins 64 morts et 65 disparus

En Brève

Au moins 64 personnes ont péri et 65 autres sont portées disparues en raison des pluies torrentielles qui frappent depuis la semaine dernière plusieurs États du centre et de l’est du Mexique, a annoncé lundi 13 octobre le gouvernement mexicain. Les pertes humaines et les dégâts matériels les plus importants se concentrent principalement dans les États de Veracruz (est), Hidalgo et Puebla (centre), a précisé Laura Velázquez, responsable nationale de la protection civile.