Perr Schuurs quitte Torino en Serie A

Le Torino FC a annoncé qu’il mettait un terme d’un commun accord au contrat de Perr Schuurs, le défenseur néerlandais arrivé dans la capitale piémontaise à l’été 2022. Cette rupture intervient après une période compliquée pour le joueur, marqué notamment par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue en septembre 2023.

Arrivé avec de l’ambition et des attentes, Schuurs n’a pas pu pleinement concrétiser sa progression à cause des pépins physiques. Sous le maillot granata, il n’a pris part qu’à 43 rencontres et a inscrit deux buts, des chiffres limités par les longueurs d’une convalescence qui a freiné sa participation régulière aux compétitions.

Le club a salué le comportement professionnel et l’engagement du défenseur pendant son passage. Urbano Cairo, président du Torino, ainsi que l’ensemble de l’institution ont rendu hommage à l’investissement du joueur et lui ont adressé des vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

Liens durables et perspectives

Dans leur communiqué, les dirigeants ont insisté sur le maintien d’un lien fort entre le natif des Pays-Bas et le club turinois, affirmant que sa place au sein de la communauté granata ne s’efface pas malgré la séparation contractuelle. De son côté, Schuurs a exprimé sa reconnaissance envers le staff médical, ses coéquipiers et les supporters pour le soutien reçu lors de sa convalescence et tout au long de son séjour à Turin. Alors que son avenir reste à tracer, ce départ marque la fin d’un chapitre interrompu prématurément par les blessures mais ponctué d’attitudes remarquées et d’une relation réciproque de respect.