Patrick Bruel placé en garde à vue

Patrick Bruel est entendu en garde à vue ce 8 juin au 1er district de la police judiciaire à Paris, a appris la rédaction. Placé en début de matinée, le chanteur et comédien de 67 ans fait face à des plaintes pour violences sexuelles centralisées par le parquet de Nanterre ; la garde à vue peut durer jusqu’à 48 heures.

Depuis plusieurs mois, une trentaine de femmes ont porté des accusations visant Patrick Bruel, évoquant des faits qualifiés de viols, agressions sexuelles et tentatives de viol. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès des juridictions compétentes. L’artiste conteste l’ensemble des allégations, selon les communiqués et sources médiatiques qui ont couvert le dossier.

Selon franceinfo, l’audition a débuté vers 8h30 et porte sur des « faits nouvellement connus de l’institution judiciaire, centralisés au parquet de Nanterre ». Les plaintes qui doivent être abordées lors de cette garde à vue concernent notamment des faits signalés à différentes dates et lieux : une plainte de Daniela Elstner pour tentative de viol et agression sexuelle en 1997 à Acapulco ; une plainte d’une journaliste culturelle pour une tentative de viol en 2000 à Monaco ; et la plainte d’une salariée de son label pour deux agressions sexuelles en 2002 et 2003.

Patrick Bruel : concerts, festivals, pièce de théâtre… Les annulations s’enchaînent

La procédure en cours intervient alors qu’une série d’annulations d’événements liés à Patrick Bruel a été annoncée depuis la révélation des accusations. Les dernières représentations de sa pièce Deuxième partie au théâtre Édouard VII à Paris ont été annulées, après une présence de militantes du collectif NousToutes devant la salle le 3 juin.

Trois concerts initialement prévus au Cirque d’Hiver les 16, 17 et 18 juin, qui devaient lancer sa tournée intitulée Alors regarde 35, ont également été annulés. La société de production 14 Productions a annoncé l’annulation de la tournée estivale dans un communiqué, invoquant un « souci d’apaisement et de responsabilité » afin de ne pas « troubler la sérénité » des festivals et de permettre au public d’en « profiter pleinement« .

À l’international, la ville de Montréal a décidé de ne pas programmer Patrick Bruel en décembre dans le cadre de cette tournée, selon les informations de presse disponibles.

Par ailleurs, franceinfo précise que la plainte récemment déposée par l’animatrice Flavie Flament ne sera pas abordée lors de cette garde à vue. De même, certaines plaintes déjà connues du parquet de Nanterre — comme celles déposées en 2019 par des personnes se présentant comme masseuses ou la plainte d’Ophélie Fajfer pour viol et agression sexuelle en 2015 à L’Isle-sur-la-Sorgue — ne feraient pas partie des faits examinés au cours de cette audition.