Parakou: un jeune conducteur de taxi met fin à ses jours par pendaison

Un drame bouleversant a secoué le quartier Ganou, à Parakou, dans la matinée du mercredi 6 août 2025. Un jeune homme de 23 ans, conducteur de taxi de profession, a été retrouvé pendu dans sa chambre.

Selon les premières informations relayées par Deeman Radio, la victime aurait envoyé, la veille du drame, plusieurs messages à ses proches. Des mots qui, à la lumière des événements, s’apparenteraient aujourd’hui à des adieux voilés malheureusement passés inaperçus.

Alerté, le chef du quartier Ganou, GOUNOU CHABI Issa, a aussitôt contacté la police républicaine ainsi qu’un médecin légiste pour les constatations d’usage.

À ce stade, les causes exactes de cet acte tragique restent inconnues. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances entourant ce suicide.