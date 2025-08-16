Parakou: un faux magistrat arrêté après avoir escroqué plusieurs citoyens

À Parakou, la Police républicaine a mis fin aux agissements d’un individu qui se faisait passer pour un magistrat.

Selon les informations rendues publiques ce samedi 16 août 2025 par Banouto, l’homme, en réalité un simple revendeur de produits, a été arrêté après plusieurs mois d’escroquerie.

Profitant de l’image de la justice, il aurait dupé de nombreuses personnes, notamment dans des affaires liées au foncier. D’après la police, il se faisait passer pour juge afin d’intimider ses victimes et leur soutirer de l’argent.

C’est grâce à la coopération entre les commissariats du 1ᵉʳ arrondissement et de Sanson que le suspect a été interpellé dans une ruelle près de son domicile, au quartier Okédama.

Après son arrestation, plusieurs victimes se sont spontanément présentées au commissariat. Elles l’accusent d’usurpation de titre, escroquerie, menaces verbales, stellionat ainsi que faux et usage de faux.

Une enquête est en cours pour mesurer l’ampleur des préjudices et recenser toutes les victimes. La police invite par ailleurs toute personne ayant eu affaire au faux magistrat à se manifester, afin de contribuer à la manifestation de la vérité.