Parakou: douze présumés cybercriminels arrêtés par le CNIN

Coup de filet à Parakou. Les agents du Centre national d’investigation numérique (CNIN), appuyés par les forces de sécurité, ont arrêté douze individus soupçonnés de cybercriminalité.

L’opération, menée entre le mardi 19 et le vendredi 22 août 2025, a été possible grâce à des renseignements précis, rapporte Fraternité FM. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur du matériel informatique et des supports numériques servant, selon les enquêteurs, à des activités frauduleuses en ligne.

Les personnes interpellées sont soupçonnées d’arnaques et d’autres pratiques illicites sur internet. L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ampleur et les ramifications de leurs réseaux.

Cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité. Elle traduit la volonté des autorités béninoises d’assainir l’espace numérique, devenu un terrain fertile pour les arnaques.

Les mis en cause seront présentés dans les prochains jours au procureur pour l’ouverture de procédures judiciaires. Le CNIN a, par ailleurs, appelé les citoyens à la vigilance et à une collaboration accrue pour signaler tout comportement suspect en ligne.