Parakou: une jeune apprentie coiffeuse détroussée au marché Dépôt

L’insécurité nocturne a encore frappé dans la cité des Koburu. Dans la nuit du lundi 20 juillet 2026, aux alentours de 21 heures, une jeune apprentie coiffeuse a été la cible d’un vol à l’arraché aux abords du marché Dépôt à Parakou, alors qu’elle rentrait chez elle après sa journée de travail.

​Selon les faits rapportés par Fraternité FM, la victime a été abordée par des individus sous le prétexte de lui demander un renseignement. Flairant le danger, la jeune femme a refusé de marquer un arrêt et a poursuivi sa marche. C’est à ce moment que les agresseurs sont passés à l’action en lui arrachant violemment son sac à main avant de fondre dans l’obscurité.

​Le butin emporté par les malfaiteurs comprend des objets de valeur mais aussi ses instruments professionnels : son téléphone portable, sa carte d’identification personnelle (CIP), une somme d’argent ainsi que ses outils de coiffure.

​Malgré les cris de détresse de la victime pour alerter les riverains, les auteurs du forfait ont réussi à s’évaporer dans la nature. La jeune dame s’est par la suite rendue au commissariat du 1er arrondissement de Parakou pour déposer une plainte et déclarer la perte de ses pièces.

​Sous le couvert de l’anonymat, la victime est revenue sur les détails de cette douloureuse mésaventure.