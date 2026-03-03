Paix et sécurité en Afrique de l’Ouest: le Bénin à la 44ᵉ réunion du comité des chefs d’état-major de la CEDEAO

Le Bénin a pris part à la 44ᵉ réunion du comité des chefs d’état-major de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), consacrée aux questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la sous-région.

Cette rencontre a réuni les principaux responsables militaires des pays membres, avec pour objectif d’examiner les défis sécuritaires actuels et d’affiner les stratégies de coopération régionale.

Le Bénin, représenté au sein de cette assemblée, a contribué aux discussions portant sur la coordination des actions militaires et la mise en œuvre de mécanismes communs de prévention des conflits.

Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans plusieurs zones sensibles de l’Afrique de l’Ouest, marquées par la présence persistante de groupes armés non étatiques et par des menaces qui dépassent les frontières nationales.

Dans ce contexte, les chefs d’état-major ont réaffirmé l’importance d’une réponse concertée, fondée sur la mutualisation des moyens, le partage de renseignements et le renforcement des capacités opérationnelles des forces nationales.

La réunion a également été l’occasion d’aborder des initiatives visant à soutenir les efforts de stabilisation et de protection des populations civiles, tout en assurant une coordination plus étroite entre les États membres dans le cadre des opérations de maintien de la paix.

La participation du Bénin à cette 44ᵉ session reflète son engagement continu en faveur de la paix et de la sécurité au sein de l’espace communautaire, ainsi que sa volonté de contribuer activement aux réponses collectives face aux défis transfrontaliers qui affectent l’Afrique de l’Ouest.