Ouèssè : trois hommes arrêtés pour le vol d’une motocyclette

Trois hommes ont été interpellés pour le vol d’une motocyclette dans la commune de Ouèssè, département des Collines. Ils sont actuellement en garde à vue, selon un communiqué publié jeudi par la Police républicaine.

Les faits remontent au mardi 19 août. Alertée par un appel téléphonique signalant la présence de suspects dans le village de Botti, arrondissement de Laminou, la Police républicaine du commissariat de Gbanlin s’est immédiatement rendue sur place.

Deux individus ont d’abord été arrêtés en possession d’une motocyclette de marque BAJAJ, noire et dépourvue de plaque d’immatriculation. Lors de leur audition, ils ont reconnu avoir volé le véhicule dans la nuit du 18 au 19 août, aux environs de 2 heures du matin, dans un domicile situé à Djègbé.

Les deux suspects ont ensuite révélé l’identité d’un troisième complice, également arrêté et ayant reconnu sa participation au vol. Les trois hommes ont été placés en garde à vue tandis qu’une enquête approfondie est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du vol et identifier le propriétaire légitime de la motocyclette.

La Police républicaine invite toute personne disposant d’informations utiles à se rapprocher du commissariat de l’arrondissement de Gbanlin. Les investigations se poursuivent, et les suspects seront prochainement présentés aux autorités judiciaires compétentes.