Opération « Faucon pèlerin »: la police républicaine démantèle 3 ghettos et interpelle plusieurs individus à Malanville

Dans le cadre de l’opération « Faucon pèlerin », la police républicaine a annoncé ce lundi 11 août avoir démantelé trois ghettos à Malanville et arrêté une dizaine d’individus impliqués dans la consommation et le trafic de produits psychotropes.

Cette intervention coup de poing, menée le vendredi 8 août 2025, a ciblé les ghettos situés notamment à Harro-Banda, dans le marché de vente d’oignons et celui de vente de maïs. Au cours de l’opération, dix suspects ont été interpellés, dont deux activement recherchés par le commissariat de l’arrondissement pour des faits de cambriolage, vols et menaces de mort.

Les fouilles ont permis la saisie de cent vingt boulettes de chanvre indien, un dispositif utilisé pour broyer cette substance, des paquets de cigarettes, des armes blanches ainsi que des emballages divers. Le chanvre indien saisi totalise 3 885 grammes.

Pour mettre fin durablement aux trafics illicites, les ghettos de Harro-Banda et du marché ont été détruits.

L’opération s’est prolongée le samedi 9 août aux embarcadères du fleuve Niger. Une fouille renforcée des usagers par le commissariat frontalier a conduit à l’interpellation de deux individus tentant de traverser le fleuve avec un kilogramme de chanvre indien.

Cette série d’actions illustre la détermination des forces de l’ordre à lutter contre la criminalité et les trafics de drogues dans la région frontalière de Malanville.