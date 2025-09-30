ONU : l’Algérie fustige le Mali après ses accusations sur le terrorisme

Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a appelé vendredi 26 septembre l’Algérie à « cesser de soutenir le terrorisme international », lors d’une allocution à la tribune de l’ONU. Cette accusation fait suite à l’abattage présumé, le 1er avril, d’un drone malien au-dessus du territoire algérien, que Bamako considère comme une violation de son espace aérien.

L’Algérie a rejeté ces accusations, affirmant que les radars de son ministère de la Défense montraient au contraire une intrusion d’un drone malien sur son territoire. L’incident a déclenché une crise diplomatique : les deux pays ont rappelé leur ambassadeur et fermé mutuellement leur espace aérien.

En réaction, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a vivement critiqué lundi 29 septembre son homologue malien depuis la même tribune : « Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n’inspire que dégoût », a-t-il déclaré, dénonçant « un faux poète mais vrai putschiste ».

Cet échange souligne la montée des tensions entre les deux pays voisins, déjà fragilisés par la situation sécuritaire au Sahel.