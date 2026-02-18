Olivier Delacroix présentera ‘Vis ma vie’ sur NOVO19 le 12 mars

« Vis ma vie », émission emblématique des années 2000, fait son retour le jeudi 12 mars à 21h10 sur la chaîne NOVO19. Le format, qui met en miroir deux personnes aux parcours opposés le temps de quelques jours, revient avec un présentateur nouveau et une ligne éditoriale annoncée comme plus ancrée dans les préoccupations sociétales des Français.

Lancé au début des années 2000 sur TF1, « Vis ma vie » s’était imposé comme l’un des rendez-vous forts de la télévision française en deuxième partie de soirée. Le concept reposait sur un principe simple et explicite : faire vivre à deux protagonistes des quotidiens radicalement différents pour susciter de la compréhension, de l’émotion et parfois du choc culturel.

Le programme a été incarné par plusieurs visages au fil des années : Laurence Ferrari a assuré la présentation entre 2001 et 2006, avant que l’émission ne soit reprise par Flavie Flament. Une tentative de relance avait également eu lieu en 2015 sur NT1 avec Estelle Denis.

Un format remanié, une approche sociétale et un nouveau visage

La chaîne NOVO19 a officialisé le retour du format via un message publié sur Instagram. La société de production Réservoir Prod a détaillé l’ambition de cette nouvelle version lors de la conférence de lancement : recentrer le programme sur des enjeux quotidiens et sociétaux — famille, éducation, santé — et réduire l’accent mis sur le spectaculaire pour privilégier une approche plus documentaire et humaine.

Pour porter cette nouvelle édition, NOVO19 a choisi le journaliste Olivier Delacroix, connu pour son magazine Dans les yeux d’Olivier diffusé sur France 2. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, il a expliqué avoir accepté le projet après la découverte des sujets proposés, saluant la profondeur et l’ancrage réel des thèmes sélectionnés.

La longévité et l’impact du format s’illustrent aussi par la diversité des personnalités qui s’y sont prêtées par le passé. Parmi elles, Denis Brogniart a vécu une immersion autour du transformisme, Éric Judor et Ramzy Bedia ont suivi un stage commando et Gilbert Montagné a participé à un dispositif visant à sensibiliser le public aux réalités liées à son handicap.

La première soirée de cette nouvelle mouture proposera plusieurs rencontres contrastées. Le public découvrira notamment Loïc, consultant en communication, immergé dans le quotidien de Romaric, marin pêcheur, et de son épouse Bérangère, vendeuse en poissonnerie, confrontation entre univers urbain et vie rythmée par les marées.

Autre échange prévu pour l’épisode inaugural : la rencontre entre Hélène, une trentenaire éprouvant des difficultés avec le célibat, et Élodie, femme divorcée exerçant comme love coach au quotidien chargé, deux trajectoires personnelles offrant des visions opposées de la vie amoureuse et des choix de vie.