Olisa Ndah quitte Orlando Pirates après résiliation à l’amiable

Orlando Pirates a annoncé la résiliation à l’amiable du contrat du défenseur nigérian Olisa Ndah, qui avait sollicité une rupture anticipée afin de retrouver un temps de jeu plus régulier. Le club sud-africain a confirmé la décision dans un communiqué, précisant que la séparation intervenait à la suite d’échanges « attentifs et respectueux » entre la direction et le joueur, et qu’elle répondait à la volonté commune de permettre à Ndah de préparer une nouvelle étape de sa carrière.

Le communiqué officiel précise que la demande de résiliation est partie du joueur lui‑même et qu’elle a été traitée dans un climat de transparence entre les deux parties. Orlando Pirates a insisté sur le caractère mutuel de l’accord, soulignant que la décision a été prise après discussions et sans contentieux, dans l’intérêt de la progression sportive d’Olisa Ndah.

Dans son message, le club a également rendu hommage au professionnalisme affiché par le défenseur au cours de son passage au sein de l’effectif et a formulé des vœux de réussite pour la suite de sa carrière. La direction a affirmé avoir respecté le souhait du joueur et s’est dite satisfaite de la façon dont les échanges ont été menés jusqu’à la conclusion de l’accord.

Parcours au sein d’Orlando Pirates et bilan de la collaboration

Arrivé à Orlando Pirates en 2021, Olisa Ndah, 28 ans, a rapidement pris une part significative dans la charnière défensive du club. Au cours de son séjour au sein des Buccaneers, il a participé à plus de 80 rencontres sous les couleurs du club, accumulation de matches qui témoigne de sa régularité d’utilisation par les entraîneurs successifs.

Durant ces saisons, Ndah s’est imposé comme un élément important de la ligne défensive, contribuant selon le club à la stabilité défensive de l’équipe. Le communiqué officiel ne fournit pas de détails supplémentaires sur les motifs précis de la demande de départ ni sur une éventuelle destination future pour le joueur.

Le club a confirmé que la résiliation s’est faite dans le cadre d’un accord amiable et n’a pas indiqué de conditions financières liées à cette rupture contractuelle. Aucun calendrier relatif à la finalisation administrative de la résiliation n’a été précisé dans le communiqué rendu public.

Olisa Ndah est désigné dans le communiqué comme international nigérian et la communication d’Orlando Pirates se contente d’évoquer son professionnalisme et son apport à l’équipe sans détailler son palmarès individuel ou ses statistiques au-delà du nombre de rencontres jouées pour le club.