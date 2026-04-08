Officiel: Aliou Cissé n’est plus le sélectionneur de la Libye

Après une année contrastée à la tête de la sélection libyenne, Aliou Cissé a annoncé sa démission. Entre résultats insuffisants et difficultés en interne, le technicien sénégalais met fin à une expérience qu’il qualifie néanmoins d’« enrichissante ».

Le passage d’Aliou Cissé à la tête de la sélection libyenne a pris fin de manière abrupte. Le technicien a officialisé son départ à l’issue d’un match amical contre le Libéria, mettant un terme à une mission entamée un an plus tôt avec l’ambition de relancer les Chevaliers de la Méditerranée.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien sélectionneur du Sénégal a évoqué une expérience marquante : « Ce mois de mars a été très particulier pour moi, car il a marqué ma dernière réunion en tant que sélectionneur de l’équipe nationale libyenne. Ce parcours a été enrichi, tant sur le plan professionnel que personnel, et je ne pouvais pas partir sans vous adresser un mot ».

Malgré des résultats en demi-teinte, il a salué l’implication de son groupe : « Au staff et aux joueurs, malgré les difficultés rencontrées, je suis fier du travail accompli ensemble et des résultats obtenus ». Il a également tenu à remercier les supporters pour leur soutien indéfectible. Arrivé en mars 2025, Aliou Cissé laisse derrière lui un bilan mitigé et un contexte marqué par des tensions administratives, notamment des retards de paiement, qui ont pesé dans sa décision de tourner la page.



