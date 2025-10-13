Nobel de la Paix : le Venezuela ferme son ambassade en Norvège, Oslo signale l’absence d’explication

En Brève

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a annoncé lundi 13 octobre que le Venezuela avait fermé son ambassade à Oslo sans en expliquer les motifs, trois jours après l’attribution du prix Nobel de la paix à la cheffe de l’opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado. « Nous avons été informés par l’ambassade du Venezuela qu’elle fermait ses portes, sans en donner la raison », a déclaré la porte-parole Cecilie Roang dans un courriel adressé à l’AFP.

