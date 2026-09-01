États-Unis: le secrétaire américain à l’Armée de terre présente sa démission

Dan Driscoll a remis sa démission à la Maison Blanche après des mois de tensions avec le chef du Pentagone Pete Hegseth, dans un contexte de fort déploiement militaire américain au Moyen-Orient.

Le secrétaire américain à l’Armée de terre, Dan Driscoll, a présenté sa démission à la Maison Blanche lundi 31 août, avec une prise d’effet prévue le 3 septembre, selon plusieurs médias américains dont Reuters, CNN et le Wall Street Journal. Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions avec le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, dont les relations avec Driscoll s’étaient dégradées ces derniers mois selon des sources proches du dossier.

La Maison Blanche n’avait pas indiqué, à l’heure de la publication de cet article, si cette démission avait été formellement acceptée. Elle survient dans un contexte de fortes tensions entre les États-Unis et l’Iran, marqué depuis le début de l’année 2026 par un déploiement militaire renforcé de Washington au Moyen-Orient.

Dan Driscoll, un ancien officier de l’armée de terre ayant servi comme Ranger et effectué un déploiement en Irak, avait pris ses fonctions de secrétaire à l’Armée en février 2025, peu après l’investiture de Donald Trump. Issu du monde du capital-risque et proche du Parti républicain, il avait un temps cumulé ce poste avec la direction du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), qu’il a quittée en avril 2026.

Sa démission s’ajoute à une série de départs de hauts responsables du département de la Défense depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025, plusieurs d’entre eux ayant été limogés ou poussés vers la sortie dans un contexte de remaniements répétés à la tête du Pentagone.

Pete Hegseth, une ligne de fracture au Pentagone

Les médias américains évoquent des désaccords portant notamment sur la gestion et l’organisation de l’armée de terre, sans que les motifs précis du conflit entre les deux hommes n’aient été détaillés publiquement par l’un ou l’autre. Pete Hegseth, ancien présentateur de télévision confirmé au poste de secrétaire à la Défense en janvier 2025, a lui-même traversé plusieurs polémiques depuis sa prise de fonction.

Ni Dan Driscoll ni Pete Hegseth n’avaient commenté publiquement les circonstances de cette démission au moment de la publication de cet article.