Nigéria : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans l’État de Borno

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigéria, Mohamed Fall, a condamné l’attaque qui a fait plus de 50 morts le 5 septembre dans le village de Darajamal, dans la zone de Bama (État de Borno, nord-est du pays).

Selon les premiers bilans, plusieurs habitants ont été enlevés, d’autres blessés, et au moins 28 maisons incendiées. Mohamed Fall a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes et les autorités locales, appelant à un prompt rétablissement des blessés.

Il a exhorté les forces de sécurité à identifier et traduire en justice les responsables, ainsi qu’à œuvrer pour la libération immédiate des personnes kidnappées. Par ailleurs, Mohamed Fall a rappelé l’importance du respect du droit humanitaire et des droits humains et réaffirmé l’engagement des Nations Unies à soutenir les populations affectées, en appui aux efforts du gouvernement nigérian.

Cette attaque s’inscrit dans un climat d’insécurité grandissante dans le nord-est du Nigéria, où des centaines de civils ont été tués cette année lors d’assauts contre des villages et des camps de déplacés, à l’aide d’explosifs, d’attentats-suicides ou d’autres méthodes violentes. Des attaques similaires ont également touché les États voisins d’Adamawa et de Yobe.