Nigeria: Eric Chelle dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a communiqué sa liste définitive de 23 joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face au Rwanda et à l’Afrique du Sud.

Malgré une blessure contractée lundi avec Chippa United, le gardien Stanley Nwabali figure bien dans le groupe. On y retrouve également plusieurs cadres des Super Eagles, à l’image du capitaine William Troost-Ekong, de Victor Osimhen, d’Ademola Lookman et d’Alex Iwobi. Wilfred Ndidi, Ola Aina, Moses Simon, Samuel Chukwueze et Calvin Bassey complètent notamment la liste.

Les triples champions d’Afrique se regrouperont dès lundi prochain à Uyo, où ils accueilleront le Rwanda le samedi 6 septembre. Trois jours plus tard, ils défieront l’Afrique du Sud à Bloemfontein.

La liste du Nigeria

📋 EAGLES – SEPTEMBER 2025



Next month: World Cup qualifiers vs. Rwanda 🇷🇼 & South Africa 🇿🇦!#Naija4thewin #SoarSuperEagles pic.twitter.com/fWodiRLkKE — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) August 29, 2025