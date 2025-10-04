Nigeria : des milliers de personnes déplacées après l’assaut de Boko Haram à Kirawa

Plus de 5 000 personnes ont quitté le nord-est du Nigeria pour se réfugier au Cameroun voisin après que les militants de Boko Haram ont pris le contrôle de la ville frontalière de Kirawa, dans l’État de Borno, ont indiqué vendredi des habitants et des responsables locaux.

Les insurgés, originaires de Borno, épicentre d’un conflit de 16 ans impliquant Boko Haram et sa faction dissidente, l’Islamic State West Africa Province (ISWAP), ont intensifié cette année leurs attaques contre les civils et les forces de sécurité. Depuis le début de l’année, ils ont pris d’assaut plusieurs bases militaires et communautés dans l’État, avant d’être repoussés par l’armée qui a envoyé des renforts.

L’attaque de jeudi soir a forcé le chef du district, Abdulrahman Abubakar, à fuir son palais, qui a été incendié avec une caserne militaire et de nombreuses habitations. « Je n’avais d’autre choix que de me réfugier au Cameroun », a confié M. Abubakar à Reuters par téléphone. « Les habitants ont pris place dans des camions pour traverser la frontière, tandis que d’autres ont couru vers Maiduguri », la capitale de l’État.