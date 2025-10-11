Nigeria: buteur face au Lesotho, Troost-Ekong envoie un message fort aux Guépards

Capitaine des Super Eagles, William Troost-Ekong est revenu sur la victoire arrachée de haute lutte face au Lesotho. Le défenseur nigérian salue la résistance des Crocodiles et appelle ses coéquipiers à garder la même détermination avant le choc décisif contre le Bénin.

Le capitaine des Super Eagles, William Troost-Ekong, a reconnu la difficulté du duel face au Lesotho, vendredi, lors de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Nigérians se sont imposés 2-1 au New Peter Mokaba Stadium de Polokwane, préservant ainsi leurs espoirs de qualification avant le choc décisif contre le Bénin.

« Je tiens d’abord à saluer la performance du Lesotho. Ce n’était pas facile de venir ici et de s’imposer. Ils ont livré un grand match, et je comprends leur déception », a déclaré le défenseur central en conférence de presse. À lire aussi : Mondial 2026 (Q): deux Guépards forfaits pour le choc Nigeria – Bénin

Troost-Ekong a admis que la victoire avait exigé une grosse dépense d’énergie dans un contexte de forte pression : « Le match n’a pas été simple. Comme le coach l’a dit, nous vivons avec la pression depuis mars, peut-être même depuis le début des qualifications. »

À présent, les Super Eagles tournent leur regard vers Uyo, où ils affronteront mardi les Guépards du Bénin, leaders du groupe C. « Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons toujours faire mieux, car nous avons une mentalité de gagnants. Ce match est une véritable finale pour nous. Nous savons que nous devons marquer, gagner largement et montrer notre force », a insisté le défenseur de PAOK Salonique.

Malgré les mois compliqués, Troost-Ekong assure que le groupe garde confiance : « Ces neuf derniers mois n’ont pas été faciles, mais nous avons maintenant une occasion à saisir. Je suis fier de cette équipe et nous continuerons à y croire jusqu’au bout. » Vivement mardi prochain pour ce duel ouest-africain!





